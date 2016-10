Weil sie die letzten Familienfeiern in eher schlechten Erinnerungen behalten haben, beschließen sie alle, das in Kürze anstehende Thanksgiving lieber nicht gemeinsam zu begehen. Deshalb landen Debbie und Adam beim Glücksspiel, Nathan und Kate bei Freunden und Kip und Carol alleine zu Hause. Doch alle müssen sich eingestehen, dass sie die Gemeinsamkeit doch vermissen und so verbringen sie am Ende das fest doch noch alle zusammen.