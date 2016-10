Der schwedische König scheut sich nicht, Wickies Mama Ylva von ihrem Zuhause zu trennen und sie mit sich zu nehmen. Bloß, weil sie eine so ausgezeichnete Köchin ist. Das kann sich Wickie auf gar keinen Fall bieten lassen. Der König der Schweden hält sich in der Umgebung von Flake auf und macht dabei keine gute Figur: Vor allem im Bogenschießen ist er katastrophal schlecht. Doch er hat keinerlei Gewissensbisse, Ylva zu entführen. Die hat leider im falschen Moment ihren unwiderstehlichen Grütze-Kuchen gebacken, dessen wunderbarer Duft dem König in die Nase gestiegen ist. Kurzerhand hat er befohlen, die Köchin aus Flake abzuführen und in seinen Hofstaat einzureihen. Eine solche Unverschämtheit können sich natürlich weder Wickie noch Halvar bieten lassen - bei allem Respekt für seine Majestät. Also steht Wickie in der Pflicht, sich eine List auszudenken. Hält sich dieser König in seiner enormen Eitelkeit nicht für einen hervorragenden Krieger? Und kann man ihn nicht gerade bei dieser Eitelkeit packen und ihn locken mit einem Geschenk, das nur die Besten und Größten, die Mutigsten und Stolzesten zu sehen in der Lage sind? So ist es: Wickie bietet dem König eine unsichtbare Rüstung an. Im Austausch für Ylva versteht sich.