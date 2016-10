Gesundes Essen kann auch richtig gut schmecken und Spaß machen. Das beweist Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, in der Sendereihe "Iss besser! Tarik kocht Dich fit!" Dabei ist der Titel Programm: Es müssen nicht Chiasamen aus Mexiko oder exotische Gemüse sein! Gesunde Zutaten gibt es auch in Norddeutschland, davon ist Tarik Rose überzeugt. In dieser Folge hat er sich wieder einen Gast als kompetente "Küchenhilfe" eingeladen: den Ernährungsmediziner Dr. Jörn Klasen. Er ist bekannt aus der erfolgreichen NDR Sendung "Die Ernährungs-Docs". Auch Jörn Klasen hält nichts von exotischem "Superfood", das weit gereist ist. Extra viele Vitamine und Mineralstoffe gibt es schließlich auch in Brennessel, Hagebutte und unzähligen Salatvariationen, die direkt vor der heimischen Haustür wachsen. Mit tatkräftiger Unterstützung vom Ernährungsexperten zaubert Tarik Rose dieses Mal Rote Bete mit Lamm und dazu einen Hagebutten-Power-Drink.