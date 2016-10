Die Mosterei Wittig ist ein Traditionsunternehmen. Um neben den industriellen Großbetrieben bestehen zu können, ist Dörte Witting dabei, ihren Betrieb neu auszurichten. Die Situation regt sie so auf, dass sie zusammenbricht und in die Sachsenklinik eingeliefert wird. Ihre Symptome sind jedoch diffus, sodass Dr. Martin Stein die Patientin für weitere Untersuchungen in der Klinik behalten möchte. Die Ungereimtheiten, das Verhalten ihres Sohnes und die Entlassung von Antje Schmitz lassen Dörte Wittig nicht los. Sie verlässt die Klinik, um in der Mosterei noch einmal alles zu prüfen. Doch dort bricht sie mit großen Schmerzen zusammen. Hans-Peter Brenner hat sich vorgenommen, etwas abzunehmen und geht joggen. Der erwünschte Erfolg bleibt jedoch aus. Als er im Park eine Werbung zum schnellen, effektiven Abnehmen sieht, hält er das für die Lösung. Oberschwester Ingrid hat ihre Zweifel an dem Erfolg des Programms. Luise Brenner, Hans-Peters Mutter, die gerade zu Besuch ist, versucht, ihn auf eine andere Weise von seiner Verbissenheit abzubringen: Sie macht eine Hose etwas weiter. Als Hans-Peter plötzlich hineinpasst, ist er zufrieden und gönnt sich eine Joggingpause. Doch Luises kleiner Schwindel soll bald auffliegen.