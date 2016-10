Die Frau in Rot Heute | 3sat | 21:45 - 23:05 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Teddy (Wilder) ist eigentlich ein treuer Gatte. Als er aber die geheimnisvolle, in Rot gekleidete, Charlotte (Kelly LeBrock) trifft, ist es um ihn geschehen. Doch bei seinen Fremdgeh-Versuchen stolpert er von Fettnapf zu Fettnapf. Original-Titel: The Woman in Red Laufzeit: 80 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 1984 FSK: 12 Schauspieler: Teddy Pierce Gene Wilder Buddy Charles Grodin Joe Joseph Bologna Didi, Teddys Frau Judith Ivey Michael Michael Huddleston Charlotte Kelly LeBrock Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets