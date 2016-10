Das junge Ehepaar Peter und Caroline Cave wird im Auto mit einer Klaviersaite erdrosselt, vor dem verfallenen, sagenumwobenen Cottage im Wald von Midsomer, das die beiden kaufen wollten. Angeblich spukt es in diesem Haus, nachdem ein durchbohrtes Herz im Kamin gefunden wurde. Und doch gibt es mehrere Interessenten. Liegt hier das Mordmotiv? Da gerät sogar Barnabys Ehefrau Joyce in den Strudel der Ermittlungen. Sie katalogisiert mit einer Gruppe von Umweltschützern die architektonisch wertvollen Bauwerke in der Umgebung, darunter auch das Cottage von Winyard. Dabei gerät sie in Lebensgefahr. Barnaby erkennt, das tatsächlich etwas nicht stimmt, sowohl mit dem Verkäufer als auch mit dem Käufer des Hauses. Ein weiterer Mord geschieht, und wieder einmal wird der Gang der Ermittlungen zu einer Reise in die Vergangenheit.