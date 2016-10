Sie sind da, wenn man in Not gerät. An Stellen, zu denen es sonst keiner kommt: die Bergretter. Wie schaffen sie es, Menschen aus extremen Situationen zu retten? "pur+" rettet mit. Moderator Eric Mayer begleitet ein Team der Bergrettung Garmisch-Partenkirchen. In Europas größter Bergrettungshalle trainiert er die Rettung aus Gondel- und Seilbahnen auch mit einem echten Helikopter. Wie überredet man panische Menschen zum Ausstieg in großer Höhe? Wie fühlt es sich an, sich als Retter aus 100 Metern Höhe abzuseilen? Die Teams werden jährlich zu über 6000 Rettungseinsätzen in die Bayerischen Alpen gerufen. Wie genau können sie sich darauf vorbereiten? Und wie gefährlich sind solche Einsätze - auch für die Retter?