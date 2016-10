Die zierliche kurzhaarige Janni ist 13 Jahre und trägt am liebsten Jeans. Zu ihrem Ärger hält man sie oft für einen Jungen. So geht es auch Regisseur Berger, der auf der Suche nach einem Hauptdarsteller für seinen neuen Märchenfilm "Prinz Hasenherz" in Jannis Klasse auftaucht. Auch als er über seinen Irrtum aufgeklärt wird, will er unbedingt Janni für die Rolle des ängstlichen Königssohns. Nur widerstrebend lässt sich das Mädchen darauf ein. Doch bald hat sie Spaß an der Filmarbeit, auch wenn es an Aufregungen und Missverständnissen nicht mangelt.