Korsika ist das Land der Blutrache. Gerolamo Sagona rottet aus Rache die Familie Franchi aus. Lediglich die Zwillingsbrüder Paolo und Leone werden als Babys gerettet. Nach 21 Jahren hat Paolo sein Examen als Arzt gemacht, und Leone, der bei dem Banditen Orlandi aufgewachsen ist, erfährt von seiner Herkunft. Leone schwört Rache. Bei einem seiner Überfälle entführt er die junge Engländerin Edith, die Giovanni Sagona versprochen ist, aber Paolo liebt. Leone verliebt sich sofort in sie und läßt sie frei. Edith ist verblüfft über die große Ähnlichkeit von Paolo und Leone. Die Zwillinge finden zusammen und nehmen gemeinsam den Kampf gegen die Sagonas auf. Nur Edith steht zwischen ihnen. Giovanni Sagona fordert Paolo zum Duell. Aber Leone springt für ihn ein und tötet den Nebenbuhler. In blindem Haß versucht Gerolamo Sagona Edith zu töten. Leone wirft sich dazwischen und stirbt in dem Bewußtsein, sein Leben für den Bruder und die geliebte Frau geopfert zu haben.