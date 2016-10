Gäste: Tim Wiese, Stefan Kretzschmar, Lewis & Leigh, Faber, Isolation Berlin Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Ina Müller begrüßt als ersten Gast des Abends den Ex-Fußball-Nationaltorhüter Tim Wiese. Er berichtet von seiner neuen Karriere als Wrestler, welche Kampftechniken er dafür lernen musste und wie er zu dem Muskelmann wurde, der er mittlerweile ist. Außerdem blickt Tim Wiese mit Ina Müller auf seine große Fußballkarriere zurück, die ihn zum DFB-Pokalsieger und UEFA-Pokal-Finalisten machte. Hinzu kommt ein weiterer Sportstar, der heutige Handball-Manager Stefan Kretzschmar, der als aktiver Handballer Olympia-Silber gewann und Vize-Weltmeister wurde. Kretzschmar unterhält sich mit Tim Wiese und Ina Müller über die Unterschiede im Leben eines Hand- und eines Fußballers und über seine überraschende Vielzahl an Jobs, in denen er sich bis heute ausprobiert hat. Erste Musikgäste sind das walisisch-amerikanische Duo "Lewis & Leigh", die sich durch exzellenten Harmoniegesang auszeichnen. Musikalisch rauer wird es zu späterer Stunde. Kritiker und Publikum sind zurzeit begeistert vom Schweizer Singer-Songwriter Faber und von der Band "Isolation Berlin", die beide aufallen mit Texten, die aus dem Leben gegriffen sind. Wie immer mit dabei sind auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!