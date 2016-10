Gänsehaut und Narben, Schamesröte, Pickel und Falten - das größte Organ unseres Körpers zeigt oft mehr von uns, als uns lieb ist. Die Haut schützt uns nicht nur, sondern sie kann auf Millimeter genau tasten, atmen und sogar riechen, Gefühle erzeugen und sich jeden Sonnenbrand merken. Unsere Haut kann auch verraten, ob innere Organe erkrankt sind und in welcher Verfassung sich unsere Psyche befindet. Was erzählt die Haut? Narben erzählen uns, dass wir verletzbar sind - und unsere Haut eine großartige, aber auch empfindliche Hülle ist. "Quarks" hat Zuschauer besucht und sich die ergreifenden Geschichten ihrer Narben erzählen lassen. Macht Stress wirklich Pickel? Von Neurodermitis-Patienten wissen Ärzte seit langem, dass psychischer Stress Auswirkungen auf die Haut der Patienten hat. Doch ist das auch bei gesunden Menschen so? "Quarks" erforscht die schrägen Mechanismen, über die unsere Haut mit unserer Psyche verbunden ist. - Unsere Haut - Alles, was ihr wissen wollt!