Shary und Ralph beschäftigen sich heute mit dem Körper und untersuchen das, was er so hergibt. Dabei machen sie vor nichts Halt: Sie pulen in Nasen, Augen und Ohren und klären, was Ohrenschmalz und Galle gemeinsam haben. Außerdem geben die beiden Körperforscher Antworten auf folgende fünf Fragen: Warum hat man fettige Haare? Spätestens wenn sie in Strähnen am Kopf kleben, ist es Zeit, sie zu waschen: die Haare! Aber warum werden Haare eigentlich nach einer Weile fettig? Unter der Kopfhaut findet sich die Lösung: die Haare werden vom Körper selber mit Fett umhüllt. Ralph klärt, was es damit auf sich hat. Warum fällt beim Niesen der Kopf nach vorne? Woher kommt morgens der Sand im Auge? Woher kommt Ohrenschmalz? Wie kommt der Flusen in den Bauchnabel?