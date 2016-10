Mit Vollgas und achtzig Stundenkilometern in die Kurve - da ist die 13-jährige Chayenne in ihrem Element! Seit ihrem fünften Lebensjahr fährt sie Speedway. Bei diesen Rennen geht es darum, auf der Aschebahn innerhalb von drei Runden die Nase vorn zu haben. Dafür sind die Maschinen so leicht wie möglich, haben nur einen sehr kleinen Tank und keine Bremsen. In diesem Jahr fährt Chayenne in der 125-Kubikzentimeter-Klasse der Norddeutschen Bahnmeisterschaft. Einer ihrer größten Konkurrenten ist ihr Bruder Marvin, der ein Jahr älter ist und auch schon etwas länger Speedway-Rennen fährt. Chayennes großer Wunsch für diese Rennsaison ist es, einen der vorderen Plätze bei der Meisterschaft zu belegen und vielleicht endlich mal ihren Bruder zu schlagen. In Chayennes Familie dreht sich alles um den Motorsport. Chayennes Vater ist der Mechaniker, Betreuer und manchmal auch Trainer im Team. Chayennes Mama reinigt die Rennkleidung und ist bei jedem Rennen zur mentalen Unterstützung dabei. In der Rennsaison von März bis Oktober ist Chayenne fast jedes Wochenende zu Rennen in ganz Deutschland unterwegs. Auch zum Training müssen sie und ihr Bruder mindestens zwei Stunden Fahrt in Kauf nehmen. Denn Speedway kann nur auf speziellen Rennstrecken gefahren werden. So verbringen Chayenne und ihre Familie viel Zeit im Auto und auf der Straße. Auch wenn das manchmal nervig ist, überwiegt die Leidenschaft für das Motorradfahren. Beim vorletzten Rennen der Saison in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern wird sich für Chayenne entscheiden, ob sie unter die ersten Vier fährt oder ihren sechsten Platz in der Gesamtwertung der Norddeutschen Bahnmeisterschaften verteidigt. Und sie ist in der Wertung sehr dicht hinter ihrem Bruder - kann sich in diesem Rennen noch etwas entscheiden? Autor und.