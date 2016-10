Die Millers Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Adam ist in letzter Zeit nicht gut drauf. Er hat das Gefühl, dass das meiste seines Wissen nur aus den Star-Wars-Filmen stammt und weiß nicht, ob er sich ein Leben lang etwas vorgemacht hat. Derweil wird Nathan von seiner Redaktion zu einer Comic-Messe geschickt. Dort soll er u.a. einen berühmten Autoren zu einem Exklusivinterview treffen. Doch die beiden kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Schulzeit – und mochten sich noch nie… Original-Titel: The Millers Untertitel: Der Star Wars-Schwindel Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: James Burrows Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Tom Miller Beau Bridges Ray J.B. Smoove Adam Nelson Franklin Debbie Jayma Mays Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets