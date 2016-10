Reale Verbrechen, die in der breiten Öffentlichkeit für Aufsehen und Bestürzung sorgten, werden hier noch einmal aufgerollt. Mit der Hilfe von Beteiligten und weiteren Experten wird geklärt, was sich wirklich zugetragen hat und welche Erkenntnisse bei der Aufklärung der Fälle von entscheidender Bedeutung waren: Diesmal geht es u. a. um ein kaltblütiges Rentnerpaar und einen mordlustigen Profisportler. - Zum Tode verurteilt. die ältesten Serienmörder in den USA