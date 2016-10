Der Nationalfeiertag in Österreich ist DER traditionelle Wandertag, unzählige Vereine rufen zum gemeinsamen Wandern auf, und wir wandern mit Harry Prünster am Tiroler Adlerweg. Aber es bleibt nicht nur beim Wandern: per Hubschrauber geht es in die Luft, und Harry präsentiert den Adlerweg - im wahrsten Sinne des Wortes - aus der Adlerperspektive. Den Namen verdankt der Weitwanderweg der Silhouette eines Adlers, er verläuft von Osten nach Westen durch ganz Tirol. In 24 Tagen kann man die 320 Kilometer zwischen Kaisergebirge und Arlberg bewältigen. In Osttirol gibt es zusätzlich noch neun Etappen. Harry präsentiert in einem Zusammenschnitt der Sommersendungen lustige Begegnungen mit Hüttenwirten und -wirtinnen, zeigt die schönsten Momente seiner Tour, und die Flugaufnahmen geben einen fantastischen Einblick in die Tiroler Bergwelt.