Wir kaufen einen Zoo Heute | Pro7 | 20:15 - 22:45 Uhr | Dramedy HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Radikaler Neustart: Witwer Benjamin Mee (Damon) zieht mit seinen beiden Kids aufs Land und kauft einen in die Jahre gekommenen Zoo. Niemand glaubt wirklich an ihn - bis auf die tatkräftige Tierpflegerin Kelly (Johansson). Original-Titel: We Bought a Zoo Laufzeit: 150 Minuten Genre: Dramedy, USA 2012 Regie: Cameron Crowe Schauspieler: Benjamin Mee Matt Damon Kelly Foster Scarlett Johansson Duncan Mee Thomas Haden Church Dylan Mee Colin Ford Rosie Mee Maggie Elizabeth Jones Peter MacCready Angus MacFadyen