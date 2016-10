The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Sitcom Infos

Die Clique hatte sich sehr auf die Erstausstrahlung der neuen Folgen von "Game of Thrones" gefreut. Doch ein heftiger Streit kommt dazwischen. Zuerst nur zwischen Sheldon und Leonard, doch als Penny dazu kommt und sich nicht auf die Seite ihres Freundes stellt, eskaliert die Situation. Amy hält zu Leonard, genauso wie Howard, das allerdings nur, weil er vorher einen Streit mit Raj hatte, der Sheldon unterstützt. Doch am Ende vertragen sich alle wieder und schauen gemeinsam. Untertitel: Die tödliche Mortadella Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2016 Regie: Mark Cendrowski Folge: 21 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Penny Hofstadter Kaley Cuoco Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Amy Farrah Fowler Mayim Bialik