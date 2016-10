Auch wenn die Frage nach dem Beruf für Grundschulkinder noch nicht aktuell ist, werden schon früh Voraussetzungen für die spätere Berufsentscheidung gelegt. Die Kinder kommen mit den Themen Arbeit, Talent und Geld in Berührung: bei den Verhandlungen über die Höhe des Taschengelds, beim Thema Kinderarbeit, Eltern haben wegen der Arbeit wenig Zeit oder das Familienleben wird um die Arbeit herum organisiert (z.B. beruflicher Umzug). Der kleine Philosoph Knietzsche geht in drei neuen Episoden auf Spurensuche nach dem Geld, Talent und dem Sinn von Arbeit. Manche Leute sagen: "Arbeit ist das Salz des Lebens" oder "Geld regiert die Welt". Ist das wirklich so? Hugo ist 14 Jahre alt und kommt aus Madrid. Er lebt seit einigen Jahren in Berlin und besucht die Staatliche Ballettschule Berlin. Er will sein Hobby zum Beruf machen und Tänzer werden. Der Preis dafür ist hoch, denn seine Familie lebt in Madrid und Hugo 2300 km entfernt im Internat in Berlin. Java ist eine von 17.508 Inseln, aus denen Indonesien besteht. In Indonesien ist es ganz selbstverständlich, dass Kinder Bücher für Kinder schreiben. Zu ihnen gehört auch Kidung. Sie hat ihre Bücher bereits veröffentlicht und verdient an dem Verkauf.