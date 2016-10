Der Sonderling Mike Stratton zieht regelmäßig in einem Comicheldenkostüm durch die Straßen, um Bösewichte zu bekämpfen. Als er eines Tages einem Mord zum Opfer fällt, nehmen Homes und Watson die Ermittlungen auf. Dabei stellen sie schnell fest, dass neben dem Mordopfer auch noch andere Comicfiguren in der Stadt unterwegs sind. Nebenbei stellt Watson noch im Auftrag von Morland Nachforschungen an...