Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Heute | Super RTL | 17:15 - 17:45 Uhr | 3D-Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der hinterhältige Uli prophezeit den Bewohnern von San Lorenzo die Ankunft eines Großwolfs. Da der gestiefelte Kater die Ankunft des seltsamen Wesens nicht verhindern kann, beschließt er, kein gestiefelter Kater und Held mehr zu sein... Original-Titel: The Adventures of Puss in Boots Untertitel: Der ungestiefelte Kater Laufzeit: 30 Minuten Genre: 3D-Animationsserie, USA 2016 Regie: Johnny Castuciano Folge: 1 FSK: 6