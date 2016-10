19. von 21 Saisonrennen. Dramatik in Mexico City. Das gab’s nicht nur im jüngsten James-Bond-Film „Spectre“, sondern nun auch im spannenden Formel-1-Finale. Silberpfeil oder Silberpfeil, wer holt sich im Kopf-an-Kopf-Rennen den WM-Titel? Vorteil Nico Rosberg, der als dritter deutscher Weltmeister in die Geschichte eingehen könnte: Die Strecke in der Millionenmetropole liegt dem Wiesbadener, dort gewann er im Vorjahr den ersten Mexiko-GP seit 1992 — vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton.