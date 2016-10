Die Dokumentation "Titus Dittmann - Der Skateboard-Pionier" erzählt vom Mut und der Durchsetzungskraft des Unternehmers, von Ecken und Kanten, aber auch von den Menschen, auf die er seit Jahrzehnten baut. Wir begleiten den unangepassten Anpacker zurück zu seinen Wurzeln, in die kleine Stadt Kirchen an der Sieg. Hier lernte Titus Dittmann auch seine spätere Frau Brigitta kennen, die gemeinsam mit ihm von der ersten Stunde an das Unternehmen führt.