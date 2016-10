CSI - New York Heute | RTL NITRO | 21:10 - 22:05 Uhr | Krimiserie Infos

Das Team ist auf der Suche nach einem gefährlichen Heckenschützen, der in der Stadt sein Unwesen treibt. Zwei Frauen sind ihm bereits zum Opfer gefallen, doch außer einer vagen Ähnlichkeit scheinen die Opfer keine Verbindung zu haben. Eine DNS-Spur am Tatort zwingt Mac jedoch, sich mit einem lange zurückliegenden Entführungsfall noch einmal auseinanderzusetzen. Vor 15 Jahren hatte er dabei geholfen, den damals neunjährigen Michael Reynolds aus den Fängen eines Sexualverbrechers zu befreien... (SV1) Original-Titel: CSI: NY Untertitel: Im Fadenkreuz Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Alex Zakrzewski Folge: 7 FSK: 12 Schauspieler: Det. Mac Taylor Gary Sinise Josephine 'Jo' Danville Sela Ward Danny Messer Carmine Giovinazzo Det. Don Flack Eddie Cahill Det. Lindsay Monroe Anna Belknap Dr. Sid Hamerback Robert Joy