The Blair Witch Project Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Mysteryhorror

Lebt in der Wildnis Marylands tatsächlich eine Frau mit Zauberkräften? Nachdem mehrere Menschen verschwunden sind oder tot aufgefunden wurden, machen sich drei waghalsige junge Leute auf in den Black Hill Forest, um einen Dokumentarfilm über ihre Suche nach der Blair Witch zu drehen. Laufzeit: 105 Minuten Genre: Mysteryhorror, USA 1999 Regie: Daniel Myrick FSK: 12 Schauspieler: Heather Donahue Heather Donahue Joshua Joshua Leonard Michael 'Mike' Williams Michael Williams Interviewpartner Bob Griffith Interviewpartner Jim King Interviewpartnerin mit Baby Sandra Sanchez