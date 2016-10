Rechtzeitig zu Allerheiligen hat sich der Schmidt Max mit der "ewigen Freizeit" beschäftigt und mit einem Kurs vom "Evangelischen Männerwerk" - "Ewig Leben" heißt er. In der Nähe von Dinkelsbühl sucht man sich seinen Lieblingsspruch für das Grabmal aus, schreibt seine eigene Grabrede und baut zusammen mit den anderen Kursteilnehmern einen Vollholz-Sarg in einer der letzten bayerischen Sargfabriken. Macht 250 Euro für drei Tage. Geleitet wird der Kurs von Pastor Günter Kusch. Er ist Referent für Männerarbeit in der evangelischen Kirche Bayern, schätzt die gute Stimmung bei "Ewig Leben" und sagt: "Männertreffs sind keine Heulgruppen."