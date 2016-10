Sechsteilige Reihe mit Horst Lichter Horst Lichter liebt es, mit seinem Moped durch's Land zu knattern, spannende Menschen zu treffen und mit ihnen zu klönen und zu kochen. Wie bei der echten Schnitzeljagd gilt es immer wieder, Geheimnisse zu lüften und Aufgaben zu lösen, die nicht nur mit dem Kochen zu tun haben, sondern auch mit dem schönen Nordrhein- Westfalen. Dieses Mal macht sich Horst Lichter auf die Suche nach den Flöhen am Essener Baldeneysee. Dort angekommen, erwartet ihn eine ganze Stafette der Fiat Flöhe - ein Verein, der seine Leidenschaft dem Fiat 500 widmet. Auch für Gastgeberin Isabell Tummes ist ihr "Enzo" mehr als nur ein Fortbewegungsmittel: er ist Kultgegenstand und ein treuer Begleiter. Im ehemals kleinsten Auto der Welt kommt italienische Lebensfreude auf. Das nächste "Schnitzel" führt Horst Lichter nach Aachen zum Schmied Joachim Fahl, der neben den klassischen Schmiedearbeiten auch Dessous aus Metall anfertigt. Was als originelle Idee begann, fand nach und nach seine Liebhaber. Und kochen kann der Schmied auch am Herd - ohne offene Flamme. Was kommt in NRW auf den Tisch, welche geheimen Rezepte schlummern in der Region und wo sind die schönsten Ecken im Land? Bei seiner Reise mit dem alten Motorradgespann nimmt Horst Lichter die Zuschauer mit auf eine kulinarische und landschaftliche Entdeckungstour durch Nordrhein-Westfalen. Lichters Schnitzeljagd - mit Humor und Würze durchs Land!