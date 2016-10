Viel Staunen in der Manege: Am Mittwoch präsentierte der Zirkus Monti auf dem Zürcher Kasernenareal sein neustes Programm. Die schnörkellosen Darbietungen überzeugten das Premierenpublikum. Viele Sportler und Künstler, die in ihrem beruflichen Leben selber viel Mut, Kraft und Talent mitbringen, zogen vor der jungen Artistentruppe den Hut. Sympathischer Superstar in der pinken Limo: Am Donnerstag läuft "Swiss Army Man" in den Schweizer Kinos an. In dieser surrealen Überlebenskomödie spielt Daniel Radcliffe eine furzende Leiche mit Superkräften. Annina Frey durfte den Hollywoodstar zu sich in der pinken Limousine zum Gespräch empfangen. Dabei entpuppte sich der 27-jährige Brite, der als "Harry Potter" Weltruhm erlangte, als überaus humorvoller, offener und ehrlicher Junge von nebenan. - Sympathischer Superstar in der pinken Limo