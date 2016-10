Die junge, attraktive Emily Thorne zieht in die Hamptons. Keiner weiß, dass sie eigentlich Amanda Clarke heißt, und sich an den Menschen rächen will, die ihren Vater durch eine gemeine Verschwörung ins Gefängnis gebracht haben: Margaux versucht ihren Mordauftrag rückgängig zu machen. Doch die Killerin White Gold, die sie auf Emily angesetzt hat, will ihren Job zu Ende führen. Emily versucht auch mit härteren Mitteln den Namen ihres Vaters wieder herzustellen...