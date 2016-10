Alle seine Freunde wissen schon, was sie später einmal werden möchten, nur Kokosnuss nicht. Opa Jörgen erzählt ihm von einer geheimnisvollen Pflanze, die das Schicksal voraussagen kann. Doch leider ist diese Pflanze auch Chefs Lieblingsgewürz. Um ein Exemplar zu ergattern, müssen Kokosnuss und seine Freunde an den Fressdrachen Trutjan und Trubert vorbei. Doch die Mühe lohnt sich. Jetzt weiß auch Kokosnuss, was er werden will. Er hätte es ahnen können.