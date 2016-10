Als Meredith sieht, wie Owen Dereks ehemaligen Wohnwagen verkauft, wird sie wieder schmerzhaft daran erinnert, was sie alles verloren hat. Owen hat sich ein Haus gekauft und bittet Amelia, ihm beim Aussuchen der Möbeln zu helfen. Und nicht nur das: die beiden reden auch darüber, wie es wäre, wenn Amelia eines Tages bei ihm einziehen würde. Inzwischen ist Kyle wieder im Krankenhaus. In seinem Gehirn hat sich eine Entzündung gebildet. Stephanie macht sich Sorgen, doch Kyle will sie nicht sehen.