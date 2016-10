Der schreckliche Sven staunt Bauklötze, als die vorgebliche Schatzkiste alles andere als Gold und Silber enthält. Listig hat Wickie in die Kiste einen Springteufel eingebaut, der die Piraten das Fürchten lehrt. In Flake kommt Wickie langsam wieder zu Kräften. Seine Krankheit hat ihn davon abgehalten, seinen Paps zu begleiten. Und das hat Folgen. Denn Halvar und seine Leute fallen draußen auf dem Meer dem schrecklichen Sven und seinen Piraten in die Hände. Im letzten Moment gelingt es Urobe, eine Brieftaube mit einem Hilferuf nach Hause zu schicken. Wickie lässt sich nicht lange bitten. Augenblicklich hat er einen Plan. Er bastelt eine böse Überraschung für die Piraten, verbaut sie in eine mächtige Schatzkiste, besteigt die Kiste und lässt sich damit von seinen beiden Seehund-Freunden und unter der Führung der Brieftaube quer über die See bis zu Svens Schiff schleppen. Während es Wickie gelingt, sich unbemerkt auf das Piratenschiff zu schleichen, nehmen Sven und seine Crew Kenntnis von der im Meer treibenden Kiste. Sie ziehen sie an Bord und sind begeistert von der Aussicht auf Gold und Edelsteine. Doch die Kiste birgt ein ganz anderes Geheimnis. Es wird nicht die einzige Überraschung bleiben, die Wickie sich hat einfallen lassen, um seine Freunde zu befreien.