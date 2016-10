Anna fühlt sich von ihrem Bruder Bernd eingeengt und hofft, bald eine eigene Wohnung zu finden. Außerdem plagen sie erste Zweifel an ihrer Beziehung zu Christian. Ihr wird klar, dass sie in Christians Leben nur an dritter Stelle steht, nach seiner Familie und den Patienten. Auch bei Lisa und Michael kriselt es. Immer häufiger gibt es Streit zwischen den beiden. Weil Lisa in Erfurt studiert und Michael sich mittlerweile fast allein um die kleine Rosalie kümmert, fühlt er sich zunehmend als alleinerziehender Vater. Außerdem wünscht er sich dringend mehr Zeit mit seiner Frau. Piwi versucht, endlich eine neue Perspektive für seine Zukunft zu gewinnen. Er denkt über das Angebot seines alten Wegbereiters Alex Neuner nach, in dessen Fitnessstudio als Trainer zu arbeiten. Als Alex Neuner in Annas Kanzlei juristischen Rat in einer Mietsache sucht und dort zufällig auf Christian trifft, erzählt er ihm von seinen gesundheitlichen Beschwerden, die ihn seit einiger Zeit plagen. Christian drängt ihn zu einer Untersuchung. Anhand der Ergebnisse erkennt er, dass erhöhte Gefahr für einen Schlaganfall besteht. Er macht sich sofort auf den Weg, um Alex die Diagnose mitzuteilen, und findet den jungen Mann zusammengebrochen vor. In letzter Minute leitet Christian die Rettungsmaßnahmen ein. Weil Christian wegen des Vorfalls Anna erneut versetzt, ist diese zutiefst enttäuscht. Zur Versöhnung lädt Christian Anna zum Grillabend bei seiner Familie ein. Die Welt im Hause Kleist ist wieder in Ordnung. und andere.