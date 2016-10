Eraser Heute | SAT.1 | 23:30 - 01:40 Uhr | Actionfilm Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt FBI-Agent John Kruger (Arnold Schwarzenegger) verschafft als „Eraser“ Kronzeugen eine neue Identität. Diesmal muss er die attraktive Dr. Cullen (Vanessa L. Williams) beschützen. Die Angestellte eines Rüstungskonzerns hat dem FBI geheime Informationen über illegale Waffengeschäfte ihres Arbeitgebers zukommen lassen. Ein Komplott, das bis in höchste FBI-Kreise reicht. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Actionfilm, USA 1996 Regie: Chuck Russell FSK: 12 Schauspieler: U.S. Marshal John Arnold Schwarzenegger U.S. Marshal Robert Deguerin James Caan Lee Cullen Vanessa Williams Chef des Zeugenschutzprogramms Ballard James Coburn Johnny Castelone Robert Pastorelli William Donohue James Cromwell Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets