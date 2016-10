Ausblick auf die neue Saison in der Formel E. Die Formel E ist die erste Rennserie der FIA, die in rein elektrisch angetriebenen Autos ausgetragen wird. Anders als im Gründungsjahr starten die Formel 1 erprobten Fahrer (u.a. Jacques Villeneuve, Nicolas Prost, Bruno Senna oder Nick Heidfeld) nicht mehr in identischen Autos, sondern die Teams dürfen jetzt eigene Boliden zusammenbauen. - Ausblick auf die dritte Saison mit 14 Saisonrennen (2/2)