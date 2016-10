Gent - eine Stadt, die vielen Belgien-Reisenden nicht sofort in den Sinn kommt. Flandern lockt schließlich mit Brügge und Antwerpen. Doch Gent muss sich nicht verstecken - gilt es doch insgeheim als Belgiens Venedig. Auch Michael Friemel hat sich in die malerische Stadt am Zusammenfluss von Schelde und Leie verliebt. Auch Gent geizt nicht mit Sehenswürdigkeiten. Allein der historische Hafen mit seinen Gildehäusern, der zum Weltkulturerbe der Unesco gehörende Belfried, die St.-Bavo-Kathedrale mit ihrem Genter Altar und die Grafenburg lohnen den Besuch der alten Stadt. Doch die ist vor allem eines: jung. Rund 70.000 Studenten leben hier. Sie sorgen nicht nur für die vielen vollen Kneipen. Mit Einfallsreichtum und Vielseitigkeit haben viele junge Leute die alte Stadt zu neuem Leben erweckt. Fahrradfahrer haben die Oberhand in der verkehrsberuhigten Innenstadt. Gent war die erste Stadt, die ohne Murren einen "Veggie-Day" eingeführt hat. Seitdem gibt es in Kantinen und vielen Restaurants einen fleischlosen Tag in der Woche. Da ist auch Moderator Michael Friemel auf den Geschmack gekommen.