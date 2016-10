Matthiesens Töchter Heute | SWR BW | 20:15 - 21:45 Uhr | TV-Komödie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Drei Schwestern kehren zum Reiterhof ihres Vaters (Matthias Habich) zurück. Weniger aus Sehnsucht, sondern eher, weil sie sonst nicht wissen wohin. Als sich die Bank das hoch verschuldete Gestüt unter den Nagel reißen will, weckt das in dem störrischen Clan ungeahnte Kräfte. Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Komödie, D 2015 Regie: Titus Selge FSK: 6 Schauspieler: Matthiesen Matthias Habich Esther Julia Jäger Rahel Ulrike C. Tscharre Thirza Anja Antonowicz Gernot Rantzer Thomas Neumann David Matthiesen Rouven David Israel Weitere Empfehlungen