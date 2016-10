König Alexander I. von Alanien kommt mit Prinzessin Sandra nach Wien, um seiner Tochter die Stadt zu zeigen, in der er einst wunderschöne Studienjahre verbrachte. Ihr aber gefällt der Musiker Peter Lehnert, der ihr Klavierunterricht geben soll, entschieden besser, als in Begleitung von Sektionschef Katzeleder Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Während einer Galavorstellung in der Oper erreicht den König die Nachricht von einem heimatlichen Staatsstreich: Man hat ihn abgesetzt. Selbiger nimmt es indes gelassen und beschafft sich eine Stellung als Chauffeur, während Sandra Klavierunterricht im Lehnertschen Haus erhält. Alexander verliebt sich schließlich in die Bildhauerin Elisabeth und des abends beim Heurigen treffen sich alle und sind ausgelassener Stimmung. Am nächsten Tag überstürzen sich die Ereignisse. In Alanien hat sich im Volk Alexanders bürgerliche Berufstätigkeit herumgesprochen, was ihn populärer denn je macht. Elisabeth gesteht Alexander, daß sie schon lange von seiner wahren Identität wußte und auch Peter und Sandra werden ein Paar.