Meteorologisch betrachtet ist Wind eine gerichtete, stärkere Luftbewegung in der Erdatmosphäre. Hinter dieser nüchternen Definition stecken eine laue Sommerbrise ebenso wie ein zerstörerischer Tornado: der Wind hat viele Gesichter. Bereits unsere Vorfahren machten sich ihn zunutze, um damit zu segeln oder die Flügel von Windmühlen anzutreiben. Heute erzeugen gigantische Windparks gewaltige Energiemengen. LexiTV berichtet über den aufwendigen Aufbau der riesigen Windräder auf dem flachen Land und mitten in der Nordsee. Die Sendung informiert auch über innovative Konzepte zur Windenergiegewinnung. Außerdem werden historische Paltrock-, Bock- und Turmwindmühlen bei und in Mitteldeutschland vorgestellt.