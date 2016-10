Das junge Amerika wählt, und das ZDF schickt Dner, einen Star unter Deutschlands Youtubern, über den großen Teich, um vor Ort zu erfahren: Wie tickt das junge Amerika? Was denkt, fühlt und will das junge Amerika im Vorfeld der Wahl? Was interessiert an Politik und was nicht? Was polarisiert, was mobilisiert, was interessiert? Dner trifft auf Youtube-Kolleginnen, auf professionelle Gamer, auf Politiker, auf Schüler, auf Menschen, die politisch engagiert sind und auf andere, die erlebten, was Amerika 2016 in Mark und Bein traf. Er erforscht Metropolen ebenso wie die Provinz.