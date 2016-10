Drogenrazzia in einer Hamburger Diskothek: Das ganze Team des PK ist im Einsatz. Dabei stößt Melanie überraschend auf ihren Bruder Lars, der eine kleine Menge Kokain bei sich hat. Er schwört, das sei nur ein Ausrutscher. Weil sie ihrem Bruder vertraut und ihn nicht in unnötige Schwierigkeiten bringen will, lässt Melanie ihn laufen, ohne jemandem etwas davon zu sagen. Bei derselben Razzia finden Boje und Franzi bei einem Dealer Falschgeld. Offensichtlich ist er damit von einem seiner Kunden übers Ohr gehauen worden. Die Spur des Falschgeldes führt in die Uni Hamburg. Auf der sichergestellten Benutzerliste des Kopierers, auf dem das Falschgeld hergestellt wurde, findet sich unter anderem der Name Robert Bornemann, der am Morgen bei der Razzia aufgefallen ist. Melanie fürchtet, dass auch ihr Bruder mit der Fälscherei zu tun hat, denn Bornemann gehört zu einer Clique, mit der Lars neuerdings befreundet ist. Sie verschweigt ihre Befürchtung Nils gegenüber und macht sich allein auf die Suche nach ihrem Bruder. Während Boje und Franzi im Falschgeldfall ermitteln, bricht die 40-jährige Sybille vor ihnen auf der Straße zusammen. Sie ist bewusstlos, weist aber keine äußeren Verletzungen auf. Im EKH gibt die Frau den Ärzten Rätsel auf: Offensichtlich unfähig Worte zu bilden, kommuniziert sie mit abstrakten Zeichnungen, die von den Medizinern nicht enträtselt werden können. Haase unternimmt alles, um der Frau zu helfen und lässt entgegen Dietrichs ausdrücklicher Anweisung und trotz Annas Skepsis ein teures MRT durchführen. Doch das ist ohne Befund. Was steckt hinter dieser rätselhaften Frau?