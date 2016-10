Der seltsame Fall des Benjamin Button Heute | Kabel eins | 20:15 - 23:35 Uhr | Fantasydrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Leben im Rückwärtsgang: 1918 wird in New Orleans ein Baby mit dem Äußeren eines Alten geboren. Der junge Greis wird Benjamin Button genannt und wächst in einem Seniorenheim auf, wo er später der hinreißenden Daisy begegnet und sich unsterblich verliebt. Während Daisy immer älter wird, wird aus dem alten Mann erst ein junger Kerl, dann ein Kind und schließlich ein Baby... Original-Titel: The Curious Case of Benjamin Button Laufzeit: 200 Minuten Genre: Fantasydrama, USA 2008 FSK: 12 Schauspieler: Benjamin Button Brad Pitt Daisy Cate Blanchett Caroline Julia Ormond Thomas Button Jason Flemyng Monsieur Gateau Elias Koteas Elizabeth Abbott Tilda Swinton Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets