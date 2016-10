"Stimmungsvoll gestalteter Thriller, der die im Grund konventionelle Handlung in paranormale Sphären erhebt." (Lexikon des Internationalen Films) Starinfo Jon Voight: ‚Asphalt-Cowboy' (1968) war ein Riesenerfolg und für Jon Voight war es der große Wendepunkt. Steil bergauf ging es für den 1938 geborenen Schauspieler mit Filmen wie ‚Catch 22' (1970), ‚Beim Sterben ist jeder der Erste' (1971) oder auch ‚Die Akte Odessa' (1974). In ‚Coming Home - Sie kehren heim' (1978) war der Star für die Rolle des Vollblutsoldaten vorgesehen. Er kämpfte darum, den verbitterten Mann im Rollstuhl zu geben und gewann für seine großartige Leistung den Oscar. Im ‚Express in die Hölle' (1985) raste er dann als bärtiger Schwerverbrecher seiner dritten Oscarnominierung entgegen. Er ist ständig präsent in einer Reihe erfolgreicher Filme, darunter ‚Mission Impossible' (1996) ‚U-Turn' (1997), ‚Der Regenmacher' (1998) und ‚Pearl Harbour' (2001). Zwei Coups gelangen ihm mit ‚Ali' (2001), der ihm eine weitere Oscarnominierung einbrachte, und ‚Papst Johannes Paul II.' (2005), wo er für die Titelrolle eine Emmy-Nominierung erhielt. In ‚Lara Croft' (2001) spielte er den Vater von Angelina Jolie - eine Rolle, die er auch im echten Leben innehat mit sehr bescheidenem Erfolg. Voight verließ die Familie, als Angelina gerade mal ein Jahr alt war. Beiderseitige Annäherungen fanden ein jähes Ende, als Papa Voight in einer Talkshow über Jolies "psychische Probleme" plauderte. Jolie entfernte endgültig das "Voight" aus ihrem Nachnamen. Vermittlungsversuche ihres Mannes Brad Pitt liefen ins Leere. "Mein Herz ist gebrochen", so der 77-jährige Schauspieler "Ich habe versucht, meine Tochter zu erreichen. Doch ich bin gescheitert." Doch seine öffentlichen Entschuldigungen und Tränen lassen seine Tochter ungerührt. "Wir Schauspieler können auf Kommando weinen", kommentierte Jolie lakonisch. "Mein Vater und ich, wir sind nicht gesund füreinander."