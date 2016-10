Um Adrian ihre Gefühle zu verschweigen, will Clara auch weiterhin nicht zu Adrians und Desirées Hochzeit gehen. Adrian vermutet, dass sie ein Problem mit Desirée hat, und Clara und er gehen im Streit auseinander. Desirée rät Clara, sich von Adrian fernzuhalten. Doch dann treffen die beiden aufeinander. David ist verletzt, als sich Tina auf Oskars Seite stellt und vermutet, dass David Oskars Motorrad versteckt hat. Aufgrund des geplatzten Ausflugs machen Oskar und Tina einen Spaziergang und finden dabei den verunglückten Fabien. Michael kann Oskar davon überzeugen, Fabien nicht anzuzeigen und Tina erfährt, dass sie David Unrecht getan hat. André steht seit dem Zeitungsinterview vor dem Nichts und möchte deshalb Simon in Südafrika besuchen. Als er Melli erklärt, dass ihn nichts mehr in Bichlheim hält, ist sie verletzt. Er entschuldigt sich bei ihr, doch Mellis Enttäuschung ist groß.