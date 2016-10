Ein pikanter Fall, ausgelöst durch ein Schäferstündchen, löst bei den Ärzten zunächst Gelächter aus. Nach und nach wird der Belegschaft jedoch der Ernst der Lage bewusst. Meredith lässt Will immer näher an sich heran. Nach der ersten gemeinsamen Nacht wirft ihr Verhalten jedoch viele Fragen auf. Callies Tochter hat sich eine leichte Blessur am Kopf zugezogen. Da Callie noch im OP zu tun hat, kümmert sich Penny um die Kleine…