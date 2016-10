Seit knapp zwei Jahren wohnt Maria in einer Wiener Seniorenresidenz. Doch mit einem aktiven Leben hat sie noch lange nicht abgeschlossen. Mit kreativen Ideen versucht sie, den monotonen Trott aufzubrechen. Das geschieht sehr zum Leidwesen der kratzbürstigen Heimleiterin, die ihre Oldies möglichst stressfrei "verwalten" möchte. Die Mitbewohner sind jedoch dankbar für jede Abwechslung, besonders der frühere Barpianist Jakob liebt Marias ungestüme Vitalität. Immer wieder erzählt er ihr von seiner ostpreußischen Heimat und seinem Jugendfreund Paul, den er nach dem Krieg aus den Augen verlor. Als Jakob in Trübsal versinkt, weil sein Sohn Franz ihn nicht zum Geburtstag besucht, überredet Maria ihn zu einem spontanen Trip: Zunächst mit dem Mietwagen, dann zu Fuß und per Anhalter machen die beiden sich auf den Weg in den wilden Osten. Dank Marias unbeugsamem Willen erreichen die Ausreißer schließlich Jakobs Heimat Danzig. Doch das Wiedersehen mit Paul verläuft anders als erwartet. Der einstige Kamerad ist dement und hat offenbar das Gedächtnis verloren - die Reise war scheinbar umsonst! Plötzlich schießt Jakob eine verwegene Idee durch den Kopf: Als Jugendliche hatten Paul und er einen Traum, den sie aber nie verwirklichen konnten. Könnte ein gemeinsamer Segeltörn über die Ostsee dem Freund die Erinnerung zurückgeben?