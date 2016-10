Der Porsche Mobil 1 Supercup ist der schnellste Markenpokal der Welt und wird als einzige Gran-Turismo-Serie exklusiv im Rahmen der Formel 1 ausgetragen. Zehn Rennen stehen 2016 auf dem Programm, jeweils eines auf den ersten acht Stationen und zwei beim Saisonfinale auf dem Circuit of the Americas von Austin, TX (USA). Die Teams fahren in identischen Porsches (911 GT 3 Cup), die es auf 460 PS bringen und von einem 3,8 Liter großen Sechszylinder-Boxermotor angetrieben werden. Für viele junge Piloten ist der Supercup ein gefragtes Sprungbrett in den internationalen GT-Sport. Die Meisterschaft 2015 ging an den Österreicher Phlipp Eng. Der Österreicher konnte bei der Hälfte aller Rennen aufs Podium fahren und sich am Ende deutlich den Gesamtsieg vor den drei deutschen Piloten Müller, Ammermüller und Engelhart sichern. - 10. und letztes Saisonrennen