Yannick Stöhr, 21 Jahre alt, Nachwuchsschiedsrichter aus dem Kreis Dieburg, hat einen großen Traum. Er will Karriere als Unparteiischer machen - am liebsten irgendwann in der Bundesliga pfeifen. Doch noch pfeift er Verbandsliga - und da hat er mit allen Schwierigkeiten zu tun, die es auf Fußballplätzen gibt. Der Ton auf dem Platz ist ruppig, das Niveau ist unansehnlich, und eine große Nähe zwischen Zuschauern und Spielern sorgt für eine hitzige Atmosphäre. "Junge Schiedsrichter gibt es nicht gerade wie Sand am Meer", sagt Yannick. Gerade deshalb kann er es nicht verstehen, warum sie so oft in Bedrängnis geraten, angegriffen werden und in der Folge ihre Karriere beenden, ehe sie sie richtig angefangen haben. Yannick hat deshalb gleich mehrere Missionen: Er will seinen persönlichen Lebenstraum verwirklichen - ein guter Schiedsrichter werden - und vor den Schiedsrichter-Beobachtern des Fußballverbandes bestehen, und er will eine Liga höher. Yannick interessiert sich aber auch für die Ursachen der Gewalt auf und neben dem Feld. Er sucht den Austausch mit dem Sportpsychologen Adrian Sigel, der an der Universität eine Arbeit geschrieben hat mit dem Titel "Die Angst pfeift immer mit". Yannick bildet selbst schon aus: Nachwuchs-Schiedsrichter, die jünger sind als er. Er zeigt ihnen Strategien, wie man auf dem Platz Herr des Geschehens bleibt. Ganz und gar nicht nebenbei studiert er Verwaltungsrecht in Wiesbaden und versucht neben allen Terminen und vollgepackten Wochenenden das normale Leben eines jungen Mannes von Anfang zwanzig zu führen. Hessenreporter Christian Belitz begleitet Yannick Stöhr auf dem Fußballplatz und beim Schiedsrichter-Leistungstest. Immer wieder geht es dabei auch um das Thema Gewalt gegen Schiedsrichter.