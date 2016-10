Nach einem ereignisreichen Tag (Folge LIGNANO I) besucht Michael Reisecker in der zweiten Lignano-Folge früh morgens den örtlichen Markt von Lignano Sabbiadoro, wo er just auf eine Gruppe Steirer trifft. Im Anschluss entdeckt der Dokumentarfilmer am Campingplatz eine "Heimkehrer-Familie" und eine "Brot-Rebellin" aus Niederösterreich. Am Hundestrand unterhält er sich mit zwei jungen Paaren aus Wien und Linz und in der Innenstadt mit einer älteren Dame aus Graz, die auf die Heimkehr mit einem so genannten "Bäderbus" wartet. ("Reiseckers Reisen - Karwendel" am 11. Oktober, ORFeins)