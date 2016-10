Terra do Sol - Unterwegs in Brasiliens Nordosten Heute | 3sat | 18:00 - 18:30 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Im Nordosten Brasiliens scheint fast immer die Sonne, und die Strände bieten Traumbedingungen für Urlauber. Aber den Einwohnern, die von der Landwirtschaft leben, macht die Sonne das Leben schwer, denn die Bewirtschaftung der trockenen Böden ist kompliziert. Die Dokumentation führt unter anderem in den Kolonialort Olinda, zu Felsschriften in Pedra do Inga und zu fantastischen Dünenlandschaften. Original-Titel: Terra do Sol Laufzeit: 30 Minuten Genre: Dokumentation, D 2014 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets